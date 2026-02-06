Про це Суспільному повідомили в українському посольстві у Сполучених Штатах.
Що відомо про затриманих українців з судна Bella1?
В українському посольстві у США зазначили, що затримано одного українця, якого доправлять до США для проведення необхідних процесуальних дій. За інформацією установи, після прибуття затриманого американська сторона поінформує українських дипломатів для подальшого супроводу справи.
Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії,
– повідомили в диппредставництві.
Що відомо про захоплення танкера Bella 1/Marinera?
7 січня американський десант та Берегова охорона взяли під свій контроль танкер Marinera, раніше – Bella 1. Військові переслідували судно понад два тижні.
Танкер протягом кількох тижнів намагався уникнути контролю Берегової охорони, змінюючи прапор та назву.
Судно звинувачують у порушенні санкційної політики президента США.