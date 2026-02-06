Об этом Общественному сообщили в украинском посольстве в Соединенных Штатах.
Что известно о задержанных украинцах с судна Bella1?
В украинском посольстве в США отметили, что задержан один украинец, которого доставят в США для проведения необходимых процессуальных действий. По информации учреждения, после прибытия задержанного американская сторона проинформирует украинских дипломатов для дальнейшего сопровождения дела.
Другие 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании,
– сообщили в диппредставительстве.
Что известно о захвате танкера Bella 1/Marinera?
7 января американский десант и Береговая охрана взяли под свой контроль танкер Marinera, ранее – Bella 1. Военные преследовали судно более двух недель.
Танкер в течение нескольких недель пытался избежать контроля Береговой охраны, меняя флаг и название.
Судно обвиняют в нарушении санкционной политики президента США.