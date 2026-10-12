"Потворная политика": Огрызко резко высказался о намерениях Трампа в отношении России

В Белом доме все чаще раздаются заявления о стратегическом "тупике" в войне России против Украины. Однако за мнимым стремлением Вашингтона к миру скрываются циничные двойные стандарты и попытки сохранить деловые интересы с Москвой.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что последние заявления американских чиновников о стратегическом тупике являются проявлением цинизма. По его словам, попытки приравнять агрессора к жертве абсолютно недопустимы в международных отношениях.

Почему Огрызко назвал политику Вашингтона циничной?

Огрызко подчеркнул, что Белый дом пытается играть на два фронта: с одной стороны, заявляет о поддержке Киева, а с другой – стремится к восстановлению деловых связей с Москвой. Такая позиция свидетельствует о полном отсутствии принципиальности и надежных союзнических отношений.

Когда вы начинаете говорить о дипломатическом тупике, якобы помогая Украине, а другой рукой ведете дела с Россией и отказываетесь видеть преступления агрессора – это цинизм и потворная политика. В межгосударственных отношениях такого не должно быть,

– подчеркнул дипломат.

Экс-министр отметил, что госсекретарь Марко Рубио не является самостоятельной фигурой в формировании внешней политики и лишь транслирует видение своего покровителя. По его мнению, Дональд Трамп воспринимает Украину как препятствие для реализации масштабных экономических соглашений с Россией.

Какие рычаги влияния США отказываются использовать?

Огрызко убежден, что дипломатического пути для завершения войны сейчас не существует, ведь Кремль до сих пор способен вести боевые действия. В то же время у Соединенных Штатов есть достаточно инструментов, чтобы заставить Москву остановиться без привлечения собственных солдат или оружия.

Трамп держит в руках огромную дубинку, которой мог бы ударить так сильно, что это запомнилось бы навсегда. Для этого достаточно ввести по-настоящему сокрушительные и смертоносные санкции против России, но он этого не сделает,

– отметил он.

Однако вместо решительного давления на агрессора американская сторона выражает обеспокоенность и оправдывает собственное бездействие ультиматумами Кремля по Донбассу. По мнению дипломата, такое поведение недостойно страны, претендующей на роль мирового лидера.