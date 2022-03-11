США запрещают импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России

Американский президент Джо Байден объявил о новых антироссийских ограничениях. Они будут касаться импорта морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из страны-агрессора.

Соответствующее заявление президент США сделал 11 марта. Он сообщил о новых шагах по привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну против Украины.

Читайте также Украинцы показали мужество и мастерство в борьбе с Путиным, – вице-президент США

Этому заявлению предшествовал разговор с Зеленским

Перед тем, как рассказать об очередном пакете санкций, Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Украинский президент рассказал, что они согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию.

Ранее СМИ сообщали, что Байден намерен призвать и к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Это – юридическое обозначение в США свободной торговли с иностранным государством.

Утреннее обращение Зеленского за 11 марта: смотрите видео