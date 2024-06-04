США осуществили тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Воздушные силы США 4 июня осуществили запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Сообщается, что он был успешным.

Отмечается, что с 2029 года ракеты Minuteman III заменят на их более современный аналог LG-35A Sentinel. Однако пока этого не произошло, Воздушные силы США обязуются следить, чтобы Minuteman III оставалась действенным средством сдерживания.

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Тестовый запуск ракеты

США 4 июня провела тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman II с базы космических сил Ванденберг, Калифорния. Спускаемый аппарат баллистической ракеты прошел примерно 4200 миль (чуть более 6,7 километров)

Этот испытательный запуск является частью обычных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз 21 века и успокоения наших союзников,

– объяснили в Командовании глобального удара.

Там добавили, что такие испытания происходили более 300 раз ранее – они не являются следствием текущих мировых событий. Тестовый запуск является кульминацией месяцев подготовки, в которой участвовали многие партнеры США.

"Программа испытательного запуска межконтинентальных баллистических ракет демонстрирует оперативную способность Minuteman III и обеспечивает способность Соединенных Штатов поддерживать мощное, надежное средство ядерного сдерживания как ключевой элемент национальной безопасности США и безопасности союзников и партнеров США", – указали в Воздушных силах США.

Испытания недавно были и во Франции