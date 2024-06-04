Зазначається, що з 2029 року ракети Minuteman III замінять на їх більш сучасний аналог LG-35A Sentinel. Однак поки цього не сталося, Повітряні сили США зобов’язуються слідкувати, аби Minuteman III залишалася дієвим засобом стримування.

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Тестовий запуск ракети

США 4 червня провела тестовий запуск міжконтинентальної ракети Minuteman II з бази космічних сил Ванденберг, Каліфорнія. Спусковий апарат балістичної ракети пройшов приблизно 4200 миль (трохи більш як 6,7 кілометра)

Цей випробувальний запуск є частиною звичайних і періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз 21 століття та заспокоєння наших союзників,

– пояснили у Командуванні глобального удару.

Там додали, що такі випробування відбувалися понад 300 разів раніше – вони не є наслідком поточних світових подій. Тестовий запуск є кульмінацією місяців підготовки, в якій брали участь багато партнерів США.

"Програма випробувального запуску міжконтинентальних балістичних ракет демонструє оперативну спроможність Minuteman III і забезпечує здатність Сполучених Штатів підтримувати потужний, надійний засіб ядерного стримування як ключовий елемент національної безпеки США та безпеки союзників і партнерів США", – вказали у Повітряних силах США.

Випробування нещодавно були й у Франції