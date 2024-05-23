Запуск демонструє досконалість та надійність французьких збройних сил в експлуатації сучасних озброєнь. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
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Франція провела випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R
У середу, 22 травня, Франція успішно провела перший випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R, що здатна нести ядерну боєголовку.
Лекорню зазначив, що ця операція планувалася протягом тривалого часу і реалізує амбіції Франції, передбачені військовою програмою щодо ядерного стримування. Він також підкреслив, що запуск демонструє досконалість та надійність французьких збройних сил в експлуатації сучасних озброєнь.
Зокрема, міністр привітав усі сили, команди міністерств та промислових партнерів, які брали участь в операції.
Водночас у Міністерстві оборони Франції повідомили, що стратегічна ракета середньої дальності класу "повітря-земля" ASMPA-R, без боєголовки, була випущена з літака Rafale B. Ракета, розроблена компанією MBDA, була запущена в рамках операції "Дюрандаль", що являє собою стратегічний рейд, проведений над французькою територією.
Міністерство оборони підкреслило, що ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції Еммануеля Макрона зберегти оперативну надійність збройних сил у довгостроковій перспективі.
В Росії розпочалися ядерні навчання
- Міністерство оборони Росії повідомило про початок першого етапу навчань у Південному військовому окрузі, зосередженого на практичному відпрацюванні питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.
- На цьому етапі російські військові відпрацьовують отримання спеціальних боєприпасів для комплексу "Іскандер", спорядження ракет та приховане пересування до позиційного району для підготовки до запусків.
- Росія заявила, що ці навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки для бойового застосування нестратегічної ядерної зброї у відповідь на загрози.