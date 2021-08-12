В США Зеленский посетит не только Вашингтон, – СМИ о программе визита президента

Во время визита в США президент Владимир Зеленский не встретится с представителями американского правительства. В то же время, по информации СМИ, украинский гарант посетит кроме Вашингтона еще Чикаго и Сан-Франциско.

По предварительной информации, визит президента Украины начнется не со столицы США, а с Чикаго. Там Владимир Зеленский 28 и 29 августа встретится с украинской диаспорой для празднования Дня Независимости.

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В Вашингтоне Зеленский будет всего 1 день

После встречи с диаспорой, украинский президент вечером 29 августа прилетит в Вашингтон. На следующий день он встретится с президентом США Джо Байденом.

Встречи Владимира Зеленского с американскими министрами не будет. В то же время с коллегами из США встретятся украинские чиновники, которые будут в составе делегации.

После разговора с американским коллегой, президент Зеленский полетит в Сан-Франциско.

Зеленский может встретиться с Илоном Маском

Президент Украины Владимир Зеленский станет вторым европейским лидером, который посетит США с официальным визитом. Первой стала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приехала в Белый дом по приглашению Джо Байдена в июле 2021 года.

В программе визита в Сан-Франциско предусмотрены три возможных варианта.

Президент Украины может встретиться с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком. Также Владимир Зеленский может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии в Бабьем Яру. Препятствиями для проведения этого мероприятия является то, что в университете будут длиться каникулы и карантинные ограничения.