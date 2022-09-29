США знают, где каждая из 126 гаубиц: могут эффективно их ремонтировать
США еженедельно отправляют Украине военные товары на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов. Знают, где находится каждая из 126 гаубиц.
Такие поставки идут с самого начала полномасштабных боевых действий. Об этом рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 каналу.
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Есть специальная комиссия в Европе
Сейчас проходит активный диалог между военными лидерами Украины и их коллегами на Западе. По словам Петреуса, в Европе есть специальное сообщество, усилия которого направлены на эффективную координацию.
Мы знаем точно, где каждая из тех 126 гаубиц и других боевых единиц расположены, и если какая-то из них выйдет из строя, мы сможем ее эффективно отремонтировать,
– рассказал экс-директор ЦРУ.
Он добавил, что ни у кого не должно возникать сомнений, что США и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку Украине по линии вооружения. Он отметил, что в некоторых случаях Штаты отдали все, что и сами имели. К примеру, дроны-камикадзе.
Теперь в США активизируют свой ВПК, чтобы он производил больше вооружений.
Интервью с бывшим директором ЦРУ и генералом США в отставке Дэвидом Петреусом: смотрите видео