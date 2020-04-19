США – ВОЗ и другие: кто против кого "дружит" на фоне борьбы с коронавирусом

Сокрушительная критика США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также угрозы Трампа прекратить финансирование этого учреждения спровоцировали международный скандал.

На днях президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне ошарашил журналистов заявлением касательно финансирования ВОЗ. Здесь важно дословно процитировать говорливого Дональда, потому что его слова многие медиа подали неточно и сделали неверные выводы.

Я предоставил моей администрации инструкции, чтобы она прекратила финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока проводится оценка, откровенно говоря, ее небрежной работы с распространением коронавируса,

– сказал Трамп.

То есть речь идет о том, что планируется прекратить финансирование, пока будет происходить расследование. А некоторые СМИ сообщили о планах президента уже как о свершившемся факте – якобы, США прекратили финансирование ВОЗ. На самом деле – это не так.

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Дональд Трамп "взялся" за ВОЗ / Фото ЕРА

Вот эта незавершенность процесса еще дает надежду, что Трамп опомнится и изменит свою позицию в отношении ВОЗ. А значит эта организация не останется без денег США, что является ее крупнейшим донором. Правда, какую конкретно сумму предоставляют Соединенные Штаты сейчас, трудно понять. Трамп говорит о ежегодных 400-500 миллионах долларов и стыдит Китай за его 40-миллионный вклад. В то же время, сама ВОЗ утверждает, что США вливают значительно меньше – около 100 миллионов. Впрочем, и эта сумма – очень серьезный вклад. Кроме того, демарш США показывает плохой пример другим членам организации, которые могут пойти тем же путем отказа.

У ВОЗ работы хватает

Именно поэтому генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус срочно выступил с заявлением, в котором призвал США не прекращать финансирование. Хотя бы потому, говорит он, что ВОЗ "борется не только с пандемией коронавируса, но и занимается такими болезнями как полиомиелит, корь, малярия, вирус Эбола, ВИЧ, туберкулез, рак, диабет, а также психическими заболеваниями и проблемой недоедания".

Кроме того, Гебрейесус заверил, что организация "уже работает с другими партнерами с целью найти пути компенсировать финансовые потери", если США все-таки откажутся платить взносы.



Тедрос Адханом Гебрейесус / Фото AFP

Что такое ВОЗ?Всемирная организация охраны здороов'я – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе. В состав ВОЗ на 2020 год входят 194 страны.

Великобритания – США: против и за

"Труд" ВОЗ с партнерами дал результат. Или, может, здравый смысл сработал... Но 24 страны уже заявили, что и впредь будут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и будут финансировать ее. Среди них – Великобритания, Канада, Сингапур и большинство государств Евросоюза, сообщила DW.

Присутствие в этой своеобразной антиамериканской коалиции Великобритании особенно важно. Эта страна также является одним из крупнейших доноров ВОЗ, а кроме того имеет большое влияние на других членов организации. Кроме того, довольно символично, что заявление от британцев обнародовал пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона – напомним, что глава правительства недавно "подхватил" коронавирус и даже лежал в реанимации.

Наша позиция заключается в том, что Великобритания не планирует прекращать финансирование ВОЗ, которая играет ведущую роль в глобальном реагировании на здоровье населения в мире... Коронавирус – это глобальный вызов, и важно, чтобы страны вместе работали над устранением общей для всех угрозы",

– так процитировала пресс-секретаря Джонсона CNN.

Защищая ВОЗ от нападок Трампа, Великобритания в то же время критикует Китай – здесь она последовательный союзник США. Заявления из Лондона идут не такие жесткие, как из Вашингтона, но тоже конкретные и настойчивые.

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Министр иностранных дел Доминик Рааб (он сейчас временно исполняет обязанности премьера, пока Джонсон на реабилитации) заявил, что отношения с Поднебесной уже точно не будут такими, как ранее.

Китай должен четко ответить на вопрос о пандемии, в частности: почему нельзя было остановить ее раньше,

– передает слова Рааба DailyMail.

Китай замалчивал информацию о коронавирусе: что известно

О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку . А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов.

. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов. В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию о коронавирусе . В документе упоминают о России и Китае . Британские депутаты убеждены, что Пекин должен был сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.

. В документе . Британские депутаты убеждены, что Пекин должен был сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных. В США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.

коронавирусом и летальных случаев из-за болезни. Также США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения. Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю скрыть масштабы пандемии.

с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения. Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю скрыть масштабы пандемии. По информации СМИ, к моменту публичного уведомления о коронавирусе, в Китае уже было 3 тысячи инфицированных COVID-19. В целом правительство Китая скрывало информацию об опасном вирусе в течение 6 дней.

Никто не заменит ВОЗ

Решительно раскритиковал угрозы Трампа в адрес ВОЗ влиятельный миллиардер и филантроп Билл Гейтс. Он регулярно тратит огромные суммы на благотворительность, экологию и медицину. Поэтому, пожалуй, возможное прекращение финансирования ВОЗ со стороны США его так возмутило.

Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области охраны здоровья настолько опасно, насколько это звучит. Если ее работа будет остановлена, никакая другая организация не сможет прийти на замену. Нам сейчас нужна ВОЗ как никогда ранее,

– написал Гейтс в Твиттере.

Кстати, сам бизнесмен уже перечислил немало денег на разработку вакцины против коронавируса. Но сумма пока не разглашается. Возможно, все ждут первые позитивные вести из лабораторий, чтобы утверждать, что миллионы потрачены не зря.

"Мама" за "дочку"



Это не кадр из фильма ужасов – это наша современность / Фото AFP

На защиту ВОЗ после нападок Трампа стала также мощнейшая всемирная структура – Организация объединенных наций. Во-первых, потому, что ВОЗ – "дочернее" учреждение ООН. А, во-вторых, это была такая себе профилактика.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно заявил, что "сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ". Наоборот – такая поддержка абсолютно необходима, чтобы мир победил в войне с COVID-19".

Саму ООН сейчас немало критикуют за вялое участие в борьбе с коронавирусом. Поэтому слова Гутерреша – своеобразный призыв: мы, всемирные организации, очень нужны при решении глобальных вопросов, поэтому поддерживать нас "абсолютно необходимо". Не стоит сомневаться, что в следующий раз, когда уже в ООН полетят критические стрелы, ВОЗ тоже вступится за "маму".

Кому выгодно?

Как видим, пандемия коронавируса будоражит все новые и новые скандалы вселенского масштаба. Но если, например, взаимные обвинения США и Китая относительно того, кто выпустил COVID-19 из своей лаборатории, никого не удивили (страны давно "воюют на разных фронтах"), то втягивание в "войну" всемирных организаций может дорого обойтись человечеству. В какой-то момент мы можем оказаться в ситуации, когда структуры типа ВОЗ, ООН или ЕС (Евросоюз как сообщество сейчас тоже критикуют) потеряют свое значение или вообще исчезнут. И тогда страны или определенные регионы останутся один на один с самыми серьезными вызовами – такими, как эпидемии, природные катастрофы или даже войны. Кто от этого выиграет? Возможно, мы узнаем уже скоро.

Будет замена ВОЗ?Тем временем, несколько членов Совета национальной безопасности США предложили Дональду Трампу создать структуру, которая станет альтернативой Всемирной организации здравоохранения, пишет Politico со ссылкой на свои источники. "Новую ВОЗ" предлагают создать на базе UNAIDS – объединенной программы ООН для борьбы с ВИЧ и СПИД. Эту организацию создали в середине 1990-х годов, после того, как многие страны раскритиковали ВОЗ за якобы нелепые действия в решении проблемы распространения СПИДа.