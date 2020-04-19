США – ВООЗ та інші: хто проти кого "дружить" на фоні боротьби з коронавірусом

Нищівна критика США на адресу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), а також погрози Трампа припинити фінансування цієї установи спровокували міжнародний скандал.

Днями президент США Дональд Трамп на пресконференції у Вашингтоні ошелешив журналістів заявою щодо фінансування ВООЗ. Тут важливо дослівно процитувати говіркого Дональда, бо його слова багато медіа подали неточно і зробили невірні висновки.

Я надав моїй адміністрації інструкції, щоб вона припинила фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки проводиться оцінка, відверто кажучи, її недбалої роботи з поширенням коронавірусу, – сказав Трамп.

Тобто мова йде про те, що заплановано припинити фінансування, поки відбуватиметься розслідування. А деякі ЗМІ повідомили про плани президента вже як про доконаний факт – буцімто, США припинили фінансування ВООЗ. Насправді – це не так.

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Дональд Трамп "взявся" за ВООЗ / Фото ЕРА

Ось ця незавершеність процесу ще дає надію, що Трамп схаменеться і змінить свою позицію стосовно ВООЗ. А отже ця організація не залишиться без грошей США, що є її найбільшим донором. Щоправда, яку конкретно суму надають Сполучені Штати нині важко зрозуміти. Трамп каже про щорічні 400-500 мільйонів доларів і соромить Китай за його 40-мільйонний внесок. В той же час, сама ВООЗ стверджує, що США вливають значно менше – близько 100 мільйонів. Втім, і ця сума – дуже серйозний внесок. Крім того, демарш США показує поганий приклад іншим членам організації, які можуть піти тим же шляхом відмови.

У ВООЗ роботи вистачає

Саме тому генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус терміново виступив із заявою, в якій закликав США не припиняти фінансування. Хоча б тому, каже він, що ВООЗ "бореться не лише з пандемією коронавірусу, але й займається такими хворобами як поліомієліт, кір, малярія, вірус Ебола, ВІЛ, туберкульоз, рак, діабет, а також психічними захворюваннями та проблемою недоїдання".

Крім того, Гебрейесус запевнив, що організація "вже працює з іншими партнерами з метою знайти шляхи компенсувати фінансові втрати", якщо США таки відмовляться сплачувати внеси.



Тедрос Адханом Гебрейесус / Фото AFP

Що таке ВООЗ? Всесвітня організація охороони здороов'я – спеціалізована установа Організації об'єднаних націй, яка опікується проблемами охорони здоров'я у світовому масштабі. До складу ВООЗ на 2020 рік входить 194 країни.

Велика Британія – США: проти і за

"Праця" ВООЗ з партнерами дала результат. Чи, може, здоровий глузд спрацював… Але 24 країни вже заявили, що й надалі будуть співробітничати зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та фінансувати її. Серед них – Велика Британія, Канада, Сингапур і більшість держав Євросоюзу, повідомила DW.

Присутність у цій своєрідній антиамериканській коаліції Великої Британії особливо важлива. Ця країна також є одним з найбільших донорів ВООЗ, а крім того має великий вплив на інших членів організації. Крім того, досить символічно, що заяву від британців оприлюднив прессекретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона – нагадаємо, що глава уряду недавно "підхопив" коронавірус і навіть лежав у реанімації.

Наша позиція полягає в тому, що Велика Британія не планує припиняти фінансування ВООЗ, яка відіграє провідну роль у глобальному реагуванні на здоров'я населення у світі... Коронавірус – це глобальний виклик, і важливо, щоб країни разом працювали над усуненням загальної для всіх загрози", – так процитувала речника Джонсона CNN.

Захищаючи ВООЗ від нападок Трампа, Великобританія в той же час критикує Китай – тут вона послідовний союзник США. Заяви з Лондона йдуть не такі жорсткі, як із Вашингтона, але теж конкретні та наполегливі.

Невтішний прогноз Пік коронавірусу попереду, – ВООЗ

Міністр закордонних справ Домінік Рааб (він зараз тимчасово виконує обов’язки прем’єра, поки Джонсон на реабілітації) заявив, що стосунки з Піднебесною вже точно не будуть такими, як раніше.

Китай має чітко відповісти на питання щодо пандемії, зокрема: чому не можна було зупинити її раніше, – передає слова Рааба DailyMail.

Китай замовчував інформацію про коронавірус: що відомо

Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.

А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток. У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус . У документі згадують про Росію та Китай . Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.

. У документі . Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних. У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.

коронавірусом та летальних випадків через хворобу. Також США починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.

з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії. За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі інфікованих на COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус впродовж 6 днів.

Ніхто не замінить ВООЗ

Рішуче розкритикував погрози Трампа на адресу ВООЗ впливовий мільярдер і філантроп Білл Гейтс. Він регулярно витрачає величезні суми на благодійність, екологію та медицину. Тому, мабуть, можливе припинення фінансування ВООЗ з боку США його так обурило.

Припинення фінансування ВООЗ під час кризової ситуації в галузі охорони здоров'я настільки небезпечно, наскільки це й звучить. Якщо її робота буде зупинена, ніяка інша організація не зможе прийти на заміну. Нам зараз потрібна ВООЗ як ніколи раніше, – написав Гейтс у Твіттері.

До речі, сам бізнесмен вже перерахував чимало грошей на розробку вакцини проти коронавірусу. Але сума поки не розголошується. Можливо, всі чекають перші позитивні звістки з лабораторій, щоб стверджувати, що мільйони витрачені не дарма.

"Мама" за "дочку"



Це не кадр з фільму жахів – це наша сучасність / Фото AFP

На захист ВООЗ після нападок Трампа стала також найпотужніша всесвітня структура – Організація об’єднаних націй. По-перше, тому, що ВООЗ – "дочірня" установа ООН. А, по-друге, це була така собі профілактика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче заявив, що "зараз не час скорочувати ресурси для роботи ВООЗ". Навпаки – така підтримка "абсолютно необхідна, щоб світ переміг у війні з COVID-19".

Саму ООН зараз чимало критикують за мляву участь у боротьбі з коронавірусом. Тож слова Гутерреша – своєрідний заклик: ми, всесвітні організації, дуже потрібні при вирішенні глобальних питань, тому підтримувати нас "абсолютно необхідно". Не варто сумніватися, що наступного разу, коли вже в ООН полетять критичні стріли, ВООЗ теж вступиться за "маму".

Кому вигідно?

Як бачимо, пандемія коронавірусу розбурхує все нові й нові скандали всесвітнього масштабу. Але якщо, наприклад, взаємні звинувачення США і Китаю щодо того, хто випустив COVID-19 зі своєї лабораторії, нікого не здивували (країни давно "воюють на різних фронтах"), то втягування у "війну" всесвітніх організацій може дорого обійтися людству. В якийсь момент ми можемо опинитися в ситуації, коли структури на кшталт ВООЗ, ООН чи ЄС (Євросоюз як спільноту зараз теж критикують) втратять свій вплив або взагалі зникнуть. І тоді країни чи певні регіони залишаться сам на сам із найсерйознішими викликами – такими, як епідемії, природні катастрофи чи навіть війни. Хто від цього виграє? Можливо, ми дізнаємося вже незабаром.

Буде заміна ВООЗ? Тим часом, кілька членів Ради національної безпеки США запропонували Дональду Трампу створити структуру, яка стане альтернативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише Politico з посиланням на свої джерела. "Нову ВООЗ" пропонують створити на базі UNAIDS – об'єднаної програми ООН для боротьби з ВІЛ та СНІД. Цю організацію створили в середині 1990-х років, після того, як багато країн розкритикували ВООЗ за начебто недолугі дії у вирішенні проблеми розповсюдження СНІДу.