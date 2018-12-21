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      США будут следить за Россией в Арктике с Аляски

      19 Читати новину українською
      Америка развернет на Аляске штаб, чтобы следить за действиями России в Арктике
      Америка развернет на Аляске штаб, чтобы следить за действиями России в Арктике / Фото из открытых источников

      Американские военно-морские силы планируют развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы следить за деятельностью России в Арктике.

      Об этом сообщило издание The Daily Expres со ссылкой на секретаря ВМС США Ричарда Спенсера.

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      Самолеты разместят на острове Адак в западной части Алеутских островов. Ранее там уже располагалась база ВМС США, однако в 1997 году ее закрыли, а военную взлетную полосу передали в коммерческое пользование.

      Спенсер заметил, что размещение самолетов на Алеутских островах позволит США следить за российским Тихоокеанським флотом. Причиной такого решения является значительное увеличение Москвой своего военного присутствия в Арктике.

      Если бы у меня был карт-бланш, было бы замечательно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману,
      – заявил Спенсер.

      Он добавил, что ВМС США сейчас находятся в этом регионе "в небе и под водой", а также изучают дополнительные варианты для повышения боеготовности своих сил в регионе. Для этого они сотрудничают с береговой охраной США.

      Что известно о Алеутские острова?Это архипелаг вулканического происхождения, образует дугу от юго-западной части полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. Острова ограничивают с юга Берингово море. Сейчас они входят в состав американского штата Аляска. Почти все, касающихся Алеутских, острова (кроме Берингова и Медного островов) были проданы вместе с Аляской Соединенным Штатам в 1867 году.

      Теги: Новости политики Арктика Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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