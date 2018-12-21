США стежитимуть за Росією в Арктиці з Аляски

Американські військово-морські сили планують розгорнути на Алеутських островах патрульні протичовнові літаки P-8 Poseidon, щоб стежити за діяльністю Росії в Арктиці.

Про це повідомило видання The Daily Expres з посиланням на секретаря ВМС США Річарда Спенсера.

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Літаки розмістять на острові Адак у західній частині Алеутських островів. Раніше там вже розташовувалася база ВМС США, проте у 1997 році її закрили, а військову злітну смугу передали в комерційне користування.

Спенсер зауважив, що розміщення літаків на Алеутських островах дозволить США стежити за російським Тихоокеанським флотом. Причиною такого рішення є значне збільшення Москвою своєї військової присутності у Арктиці.

Якби у мене був карт-бланш, було б чудово отримати кораблі криголамного типу. Але, з огляду на наші потреби зараз, це поки не по кишені,

– заявив Спенсер.

Він додав, що ВМС США зараз присутні в цьому регіоні "в небі і під водою", а також вивчають додаткові варіанти для підвищення боєготовності своїх сил у регіоні. Для цього вони співпрацюють з береговою охороною США.

Що відомо про Алеутські острови?Це архіпелаг вулканічного походження, який утворює дугу від південно-західної частини півострова Аляска до основи півострова Камчатка. Острови обмежують з півдня Берингове море. Наразі вони входять до складу американського штату Аляска. Майже всі, які стосуються Алеутських, острови (крім Берингової і Мідного островів) були продані разом з Аляскою Сполученим Штатам у 1867 році.