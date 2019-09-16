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      США доказали причастность Ирана к атаке на саудовский нефтезавод: фото со спутника

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      Иран причастен к атаке на нефтезавод в Саудовской Аравии
      Иран причастен к атаке на нефтезавод в Саудовской Аравии / Скрин из видео

      Соединенные Штаты Америки выяснили причастность Ирана к атаке на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco в Саудовской Аравии. После этой атаки 14 сентября на заводе вспыхнул крупный пожар.

      Правительство США опубликовало спутниковые снимки нефтеперерабатывающего завода в городах Абкайке и Хурайсе до и после нападения, пишет Business Insider.

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      Эти фото свидетельствуют о том, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Поэтому американские чиновники отмечают, что дроны прилетели на нефтезавод со стороны Ирана или Ирака, а не из Йемена, который расположен на юге. Ранее местные боевики-хуситы Йемена, которых поддерживает Иран, взяли на себя ответственность за нападение.


      Размещение Саудовской Аравии на Аравийском полуострове / Google maps

      В США также добавили, что атака на месторождение в Абкайке была осуществлена не только с помощью дронов, но и с помощью крылатых ракет. В частности, по нефтезаводу выпустили около 12 ракет и 20 беспилотников. Однако, не все они попали в цель и детальное исследование этих ракет позволит установить нападавших.

      Фотодоказательство причастности Ирана к атаке на нефтезавод Saudi Aramco​ / фото Associated Press

      США предоставили доказательства причастности Ирана к атаке на нефтезавод​ Saudi Aramco / фото Associated Press
       

      Что известно об атаке и пожаре на нефтезаводе Saudi Aramco?​ 16 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар. МВД страны сообщило, что два объекта компании на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало мощный взрыв и последующий пожар на объектах завода.

      К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы готовы действовать в ответ из-за нападения на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.

      "Есть основания полагать, что мы знаем виновника. Мы готовы к ответу, но ожидаем услышать от Королевства, кто, по их мнению, стал причиной атаки и на каких условиях будем действовать дальше",
      – заявил Трамп.

       

      В Иране уже ответили на эти обвинения Штатов, назвали их ложными и обвинили Вашингтон в давлении на Тегеран.

      Чем известна компания Saudi Aramco?​
      Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.

      К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общий доход Apple, Google и ExxonMobil.

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      Теги: Новости политики Дональд Трамп нефть Новости США Иран Саудовская Аравия Пожар Новости Техно Техно Космос Йемен
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