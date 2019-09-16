США доказали причастность Ирана к атаке на саудовский нефтезавод: фото со спутника

Соединенные Штаты Америки выяснили причастность Ирана к атаке на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco в Саудовской Аравии. После этой атаки 14 сентября на заводе вспыхнул крупный пожар.

Правительство США опубликовало спутниковые снимки нефтеперерабатывающего завода в городах Абкайке и Хурайсе до и после нападения, пишет Business Insider.

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Эти фото свидетельствуют о том, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Поэтому американские чиновники отмечают, что дроны прилетели на нефтезавод со стороны Ирана или Ирака, а не из Йемена, который расположен на юге. Ранее местные боевики-хуситы Йемена, которых поддерживает Иран, взяли на себя ответственность за нападение.



Размещение Саудовской Аравии на Аравийском полуострове / Google maps

В США также добавили, что атака на месторождение в Абкайке была осуществлена не только с помощью дронов, но и с помощью крылатых ракет. В частности, по нефтезаводу выпустили около 12 ракет и 20 беспилотников. Однако, не все они попали в цель и детальное исследование этих ракет позволит установить нападавших.

Фотодоказательство причастности Ирана к атаке на нефтезавод Saudi Aramco​ / фото Associated Press

США предоставили доказательства причастности Ирана к атаке на нефтезавод​ Saudi Aramco / фото Associated Press



Что известно об атаке и пожаре на нефтезаводе Saudi Aramco?​ 16 сентября на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар. МВД страны сообщило, что два объекта компании на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало мощный взрыв и последующий пожар на объектах завода.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы готовы действовать в ответ из-за нападения на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.

"Есть основания полагать, что мы знаем виновника. Мы готовы к ответу, но ожидаем услышать от Королевства, кто, по их мнению, стал причиной атаки и на каких условиях будем действовать дальше",

– заявил Трамп.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

В Иране уже ответили на эти обвинения Штатов, назвали их ложными и обвинили Вашингтон в давлении на Тегеран.

Чем известна компания Saudi Aramco?​

Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.



К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общий доход Apple, Google и ExxonMobil.