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      США довели причетність Ірану до атаки на саудівський нафтозавод: фото з супутника

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      Іран причетний до атаки на нафтозавод в Саудівській Аравії
      Іран причетний до атаки на нафтозавод в Саудівській Аравії / Скрін з відео

      Сполучені Штати Америки з'ясували причетність Ірану до атаки на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Після цієї атаки 14 вересня на заводі спалахнула масштабна пожежа.

      Уряд США опублікував супутникові знімки нафтопереробного заводу у містах Абкайке та Хурайсе до та після нападу, пише Business Insider.

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      Ці фото свідчать про те, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Тому американські чиновники відзначають, що дрони прилетіли на нафтозавод з боку Ірану або Іраку, а не з Ємену, який розташований на півдні. Раніше місцеві бойовики-хусити Ємену, яких підтримує Іран, взяли на себе відповідальність за напад.


      Розміщення Саудівської Аравії на Аравійському півострові / Google maps

      У США також додали, що атака на родовище в Абкайке була здійснена не лише за допомогою дронів, а й за допомогою крилатих ракет. Зокрема, по нафтозаводу випустили близько 12 ракет та 20 дронів. Проте, не всі вони потрапили у ціль і детальне дослідження цих ракет дозволить встановити нападників. 

      Фотодоказ причетності Ірану до атаки на нафтозавод Saudi Aramco / фото Associated Press

      США надали докази причетності Ірану до атаки на нафтозавод Saudi Aramco / фото Associated Press
       

      Що відомо про атаку і пожежу на нафтозаводі Saudi Aramco? 16 вересня на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco, що в Саудівській Аравії, сталася масштабна пожежа. МВС країни повідомило, що два об'єкти компанії на великих родовищах Абкайке і Хурайсе піддалися атаці дронів. Це спровокувало потужний вибух і подальшу пожежу на об'єктах заводу.

      До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що американські Збройні сили готові діяти у відповідь через напад на нафтопереробний завод Saudi Aramco. 

      Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця. Ми готові до відповіді, але очікуємо почути від Королівства, хто, на їхню думку, став причиною атаки і на яких умовах будемо діяти далі,
      – заявив Трамп.

       

      В Ірані вже відповіли на ці звинувачення Штатів, назвали їх неправдивими і звинуватили Вашингтон у тиску на Тегеран.

      Чим відома компанія Saudi Aramco?Це державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. Saudi Aramco називає свій нафтопереробний завод найбільшим в світі. Він може переробляти до 7 мільйонів ​​тонн барелів на день.

      До слова, у 2018 році експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі – чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 мільярда доларів. Це більше, ніж спільний прибуток Apple, Google і ExxonMobil.

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      Теги: Новини політики Нафта Дональд Трамп Новини США Іран Саудівська Аравія Новини Техно Техно Космос Ємен Пожежа
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