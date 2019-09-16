США довели причетність Ірану до атаки на саудівський нафтозавод: фото з супутника

Сполучені Штати Америки з'ясували причетність Ірану до атаки на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco у Саудівській Аравії. Після цієї атаки 14 вересня на заводі спалахнула масштабна пожежа.

Уряд США опублікував супутникові знімки нафтопереробного заводу у містах Абкайке та Хурайсе до та після нападу, пише Business Insider.

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Ці фото свідчать про те, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Тому американські чиновники відзначають, що дрони прилетіли на нафтозавод з боку Ірану або Іраку, а не з Ємену, який розташований на півдні. Раніше місцеві бойовики-хусити Ємену, яких підтримує Іран, взяли на себе відповідальність за напад.



Розміщення Саудівської Аравії на Аравійському півострові / Google maps

У США також додали, що атака на родовище в Абкайке була здійснена не лише за допомогою дронів, а й за допомогою крилатих ракет. Зокрема, по нафтозаводу випустили близько 12 ракет та 20 дронів. Проте, не всі вони потрапили у ціль і детальне дослідження цих ракет дозволить встановити нападників.

Фотодоказ причетності Ірану до атаки на нафтозавод Saudi Aramco / фото Associated Press

США надали докази причетності Ірану до атаки на нафтозавод Saudi Aramco / фото Associated Press



Що відомо про атаку і пожежу на нафтозаводі Saudi Aramco? 16 вересня на одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco, що в Саудівській Аравії, сталася масштабна пожежа. МВС країни повідомило, що два об'єкти компанії на великих родовищах Абкайке і Хурайсе піддалися атаці дронів. Це спровокувало потужний вибух і подальшу пожежу на об'єктах заводу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що американські Збройні сили готові діяти у відповідь через напад на нафтопереробний завод Saudi Aramco.

Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця. Ми готові до відповіді, але очікуємо почути від Королівства, хто, на їхню думку, став причиною атаки і на яких умовах будемо діяти далі,

– заявив Трамп.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

В Ірані вже відповіли на ці звинувачення Штатів, назвали їх неправдивими і звинуватили Вашингтон у тиску на Тегеран.

Чим відома компанія Saudi Aramco?Це державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. Saudi Aramco називає свій нафтопереробний завод найбільшим в світі. Він може переробляти до 7 мільйонів ​​тонн барелів на день.



До слова, у 2018 році експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі – чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 мільярда доларів. Це більше, ніж спільний прибуток Apple, Google і ExxonMobil.