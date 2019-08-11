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      США, Германия и Франция обсудят нормандский формат, – Волкер

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      Последняя встреча лидеров стран в нормандском формате состоялась в 2015 году
      Последняя встреча лидеров стран в нормандском формате состоялась в 2015 году / Getty Images

      Советоваться относительно нормандского формата представители США, Германии и Франции планируют в начале следующей недели (с 12 августа).

      Об этом Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил "Голосу Америки".

      Читайте также: Дональд Трамп может присоединиться к "нормандскому формату", – Курт Волкер

      Также Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами. По его словам, следующие консультации по нормандскому формату должны состояться на следующей неделе.

      Напомним, 10 августа МИД Франции обнародовало заявление, в которой говорилось, что и без привлечения США к переговорам "Франция и Германия ведут регулярный диалог и тесно согласовывают усилия со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером". Поэтому, мол, "модификация нормандского формата не стоит в повестке дня".

      Каковы позиции Франции, Германии, США и России относительно продления и расширения переговоров в нормандском формате – читайте в материале 24 канала.

      Что такое нормандский формат?
      Это переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в четырехстороннем формате: Германия, Франция, Россия, Украина. Начались они 6 июня 2014 году, потом была вторая встреча в 2015 году (тогда и достигли минских договоренностей), а на третий в 2016 году из лидеров стран был только пятый президент Порошенко. Далее в нормандском формате были только телефонные разговоры и встречи на уровне МИД.

      Читайте также: Могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои, – Бессмертный

      blog_ava
      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина
      11 августа
      226
      Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Минские договоренности Новости Франции Курт Волкер Нормандский формат
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