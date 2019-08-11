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      США, Німеччина та Франція обговорять нормандський формат, – Волкер

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      Остання зустріч лідерів країн у нормандському форматі відбулася у 2015 році
      Остання зустріч лідерів країн у нормандському форматі відбулася у 2015 році / Getty Images

      Радитися щодо нормандського формату представники США, Німеччини та Франції планують на початку наступного тижня (з 12 серпня).

      Про це Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив "Голосу Америки".

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      Також Волкер підтвердив, що перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами. За його словами, наступні консультації щодо нормандського формату повинні відбутися наступного тижня.

      Нагадаємо, 10 серпня МЗС Франції оприлюднило заяву, у які мовилося, що і без залучення США до перемовин "Франція і Німеччина ведуть регулярний діалог і тісно узгоджують зусилля зі спеціальним представником США щодо України послом Куртом Волкером". Тому, мовляв, "модифікація нормандського формату не стоїть на порядку денному".

      Які позиції Франції, Німеччини, США та Росії щодо продовження та розширення переговорів у нормандському форматі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що таке нормандський формат?Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Почалися вони 6 червня 2014 року, потім була друга зустріч у 2015 (тоді й досягли мінських домовленостей), а на третій у 2016 з лідерів країн був тільки п'ятий президент Порошенко. Далі у нормандському форматі були тільки телефонні розмови і зустрічі на рівні МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Курт Волкер Новини США Новини Франції Мінські домовленості
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