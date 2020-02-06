США готовят еще один удар по "Северному потоку-2"

Конгресс Соединенных Штатов готов принять еще один законопроект о санкциях против "Северного потока-2", если Россия попытается достроить газопровод.

С новыми ограничительными мерами затягивать не будут, сообщило издание Handelsblatt с ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Вашингтона.

Важно: Известно, когда запустят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

О новых санкциях могут объявить уже в феврале или марте. Издание отмечает, что правительство Германии по-прежнему пытается убедить США смягчить или отменить санкции. Однако пока результатов этих переговоров нет.

Издание отмечает, что Германия могла бы пригрозить США санкциями в ответ, однако последствия такого шага для трансатлантических отношений были бы почти непредсказуемыми.

"Северный поток-2" и санкции: что надо знать

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Важно! Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

К слову: Строительство "Северного потока-2" затянется надолго, – Atlantic Council

Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.