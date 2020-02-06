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      США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

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      США готують нові санкції проти "Північному потоку-2" / AP

      Конгрес Сполучених Штатів готовий ухвалити ще один законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2", якщо Росія спробує добудувати газопровід.

      Із новими обмежувальними заходами затягувати не будуть, повідомило видання Handelsblatt із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах Вашингтона.

      Важливо: Відомо, коли запустять "Північний потік-2" попри санкції США

      Про нові санкції можуть оголосити вже в лютому або березні. Видання зазначає, що уряд Німеччини, як і раніше, намагається переконати США пом’якшити або скасувати санкції. Однак наразі результатів цих переговорів немає.

      Видання зазначає, що Німеччина могла б пригрозити США санкціями у відповідь, проте наслідки такого кроку для трансатлантичних відносин були б майже непередбачуваними.

      "Північний потік-2" та санкції: що треба знати

      Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      Важливо! Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      До слова: Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться надовго, – Atlantic Council

      Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Санкції Північний потік-2 Газпром Газ
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