США готують ще один удар по "Північному потоку-2"

Конгрес Сполучених Штатів готовий ухвалити ще один законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2", якщо Росія спробує добудувати газопровід.

Із новими обмежувальними заходами затягувати не будуть, повідомило видання Handelsblatt із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах Вашингтона.

Важливо: Відомо, коли запустять "Північний потік-2" попри санкції США

Про нові санкції можуть оголосити вже в лютому або березні. Видання зазначає, що уряд Німеччини, як і раніше, намагається переконати США пом’якшити або скасувати санкції. Однак наразі результатів цих переговорів немає.

Видання зазначає, що Німеччина могла б пригрозити США санкціями у відповідь, проте наслідки такого кроку для трансатлантичних відносин були б майже непередбачуваними.

"Північний потік-2" та санкції: що треба знати

Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Важливо! Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

До слова: Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться надовго, – Atlantic Council

Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.