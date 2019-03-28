США готовят новые санкции против Москвы

Вашингтон совместно с НАТО через неделю объявит о новых санкциях в отношении России. По словам госсекретаря США Майка Помпео санкции связаны с активностью России в Украине.

Помпео ожидает, что США вместе с партнерами на НАТО смогут объявить о новых мерах по России в ответ на действия в Украине уже 3-4 апреля, когда в Вашингтоне состоится саммит глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

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Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить о очередную серию мероприятий, которые мы примем вместе,

– сказал Помпео во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.

Портал C-span сообщил, что госсекретарь представлял законодателям внешнеполитическую стратегию США в условиях предложенного Белым домом бюджета на 2020 финансовый год.

Цель санкций, по словам Помпео – дать отпор тому, что Россия делает в Крыму и Азовском море. Какие меры планируется ввести, госсекретарь не уточнил.

В ответ на российскую агрессию в Украине Вашингтон добавил в санкционные списки шесть человек: большинство из них сотрудники погранслужбы ФСБ. Также под ограничения попали восемь компаний – в США их считают оборонными предприятиями, действующими в Крыму.

Мы предоставляем Украине ощутимую помощь. Мы помогаем украинскому народу оборонительными средствами, а также предоставляем разведывательную помощь,

– заявил Помпео.

Ранее специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер заявил, что США, Евросоюз и другие страны Запада периодически будут усиливать или вводить новые и новые санкций против России, пока она не остановит свою агрессию в Украине и не вернет незаконно аннексирован Крым.