США готують нові санкції проти Москви

Вашингтон спільно з НАТО через тиждень оголосить про нові санкції щодо Росії. За словами держсекретаря США Майка Помпео санкції пов'язані з активністю Росії в Україні.

Помпео очікує, що США разом з партнерами на НАТО зможуть оголосити про нові заходи щодо Росії у відповідь на діїв Україні вже 3-4 квітня, коли у Вашингтоні відбудеться саміт глав зовнішньополітичних відомств країн альянсу.

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Я сподіваюся, що наступного тижня я зможу оголосити про чергову серію заходів, які ми приймемо разом,

– сказав Помпео під час слухань в комітеті з міжнародних справ палати представників США.

Портал C-span повідомив, що держсекретар представляв законодавцям зовнішньополітичну стратегію США в умовах запропонованого Білим домом бюджету на 2020 фінансовий рік.

Мета санкцій, за словами Помпео, – дати відсіч тому, що Росія робить у Криму і Азовському морі. Які саме заходи планується ввести, держсекретар не уточнив.

У відповідь на російську агресію в Україні Вашингтон додав в санкційні списки шість осіб: більшість з них співробітники прикордонслужби ФСБ. Також під обмеження потрапили вісім компаній – в США їх вважають оборонними підприємствами, що діють в Криму.

Ми надаємо Україні відчутну допомогу. Ми допомагаємо українському народові оборонними засобами, а також надаємо розвідувальну допомогу,

– заявив Помпео.

Раніше спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер заявляв, що США, Євросоюз та інші країни Заходу періодично будуть посилювати або запроваджувати нові й нові санкцій проти Росії, поки вона не зупинить свою агресію в Україні та не поверне незаконно анексований Крим.