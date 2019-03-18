Нові санкції будуть: Волкер пояснив, чому Захід продовжить тиснути на Росію

США, Євросоюз та інші країни Заходу періодично будуть посилювати або запроваджувати нові й нові санкцій проти Росії, поки вона не зупинить свою агресію в Україні та не поверне незаконно анексований Крим.

Спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер під час прес-конференції у Брюселі відзначив, що країни Заходу не влаштовує нинішній стан речей, і вони продовжать тиск на Росію, щоб примусити її змінити поведінку.

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Тому, міжнародні спільнота продовжить карати Росію санкціями, які вперше були запроваджені на початку агресії в Україні майже 5 років тому. Для їх зняття або послаблення необхідно, щоб Кремль демонстрував бажання піти з Донбасу і виконував Мінські угоди.

Волкер також додав, що санкції, які були введені кілька днів тому за агресію Росії в Керченській протоці, були спільним рішенням США, Європейського Союзу і Канади.

Це був наш узгоджений крок, аби продемонструвати, що ми глибоко занепокоєні продовженням окупації та проголошенням Кремлем анексії Криму. А також, що це поширилось на проголошення Росією одностороннього контролю над Керченською протокою та доступом в Азовське море,

– наголосив Волкер.

Дипломат згадав про атаку та ув'язнення українських моряків і суден, та закликав негайно відпустити їх.

Хто у РФ потрапив під нові санкції?Європейський союз, США та Канада 15 березня вдарили по Росії новими санкціями. Насамперед – за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. До "чорних списків" потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон", прикордонники, які брали участь в захопленні моряків ВМС, чиновники, оборонні компанії та наближені до Путіна особи. 16 березня нові санкції проти РФ запровадила й Австралія.



Міжнародна спільнота також закликає Росію негайно звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і повернути захоплені судна.

Як Росія захопила українські кораблі поблизу Керченської протоки?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.