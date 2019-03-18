Новые санкции будут: Волкер объяснил, почему Запад продолжит давить на Россию

США, Евросоюз и другие страны Запада периодически будут усиливать или вводить новые и новые санкций против России, пока она не остановит свою агрессию в Украине и не вернет незаконно аннексированный Крым.

Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер во время пресс-конференции в Брюсселе отметил, что страны Запада не устраивает нынешнее положение вещей, и они продолжат давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение.

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Поэтому, международные сообщество продолжит наказывать Россию санкциями, которые впервые были введены в начале агрессии в Украине почти 5 лет назад. Для их снятия или ослабления необходимо, чтобы Кремль демонстрировал желание уйти из Донбасса и выполнял Минские соглашения.

Волкер также добавил, что санкции, которые были введены несколько дней назад за агрессию России в Керченском проливе, были общим решением США, Европейского Союза и Канады.

Это был наш согласованный шаг, чтобы продемонстрировать, что мы глубоко обеспокоены продолжением оккупации и провозглашением Кремлем аннексии Крыма. А также, что это распространилось на провозглашение Россией одностороннего контроля над Керченским проливом и доступом в Азовское море,

– подчеркнул Волкер.

Дипломат вспомнил об атаке и заключении украинских моряков и судов, и призвал немедленно отпустить их.

Кто в РФ попал под новые санкции?​Европейский союз, США и Канада 15 марта ударили по России новыми санкциями. Прежде всего – за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В "черные списки" попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон", пограничники, участвовавшие в захвате моряков ВМС, чиновники, оборонные компании и приближенные к Путину лица. 16 марта новые санкции против РФ ввела и Австралия.



Международное сообщество также призывает Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?​25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.