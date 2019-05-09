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      США и Иран снова встали на путь конфликта, – Яковина

      22 Читати новину українською
      США и Иран снова встали на путь конфликта
      США и Иран снова встали на путь конфликта / Фото из открытых источников

      В последнее время цена нефти Brent стабильно держится на достаточно высоком уровне – около 70 долларов за баррель. Причина не в том, что в мире не хватает нефти, а в том, что США и Иран снова встали на путь конфронтации (конфликта – 24 канал).

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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      Как рассказал Яковина, сначала Дональд Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, которая сильно успокоила ситуацию в Персидском заливе несколько лет назад, затем Вашингтон ввел санкции против тех, кто собирается торговать нефтью с Тегераном. "Впоследствии уже иранцы пригрозили, что сами перегородят Ормузский пролив, если США не дадут им нормально продавать свою нефть", – добавил он.

      По словам эксперта, если этот пролив перегородить, то возникнет ужасный дефицит топлива, а свою нефть не смогут продавать Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Ирак и, конечно, сам Иран.

      Американцы, понимая это, позволили некоторым странам все-таки покупать иранскую нефть. Трамп, конечно, очень не любит, когда ему угрожают. По его требованию Госдепартамент США объявил террористической организацией иранский аналог Нацгвардии. В ответ иранцы объявили террористической организацией армию США,
      – заявил Яковина.

      Эксперт отметил, что теперь, по их собственным законам, американские военные обязаны атаковать любые объекты и любых служащих КСИР в зоне досягаемости, а сам КСИР и иранская армия обязаны убивать всех американских солдат и офицеров, какие только попадутся под руку.

      "Эту готовность очень активно поддерживают Саудовская Аравия и Израиль, которые всей душой мечтают свалить нынешний иранский режим. Сами же иранцы хотят уничтожить и саудовское королевство, и Израиль", – прокомментировал Яковина.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 8 мая 2019

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Видеоблоги Новости США Дональд Трамп Иран
      Источник: 24 канал
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