США и Иран снова встали на путь конфликта, – Яковина

В последнее время цена нефти Brent стабильно держится на достаточно высоком уровне – около 70 долларов за баррель. Причина не в том, что в мире не хватает нефти, а в том, что США и Иран снова встали на путь конфронтации (конфликта – 24 канал).

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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Как рассказал Яковина, сначала Дональд Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, которая сильно успокоила ситуацию в Персидском заливе несколько лет назад, затем Вашингтон ввел санкции против тех, кто собирается торговать нефтью с Тегераном. "Впоследствии уже иранцы пригрозили, что сами перегородят Ормузский пролив, если США не дадут им нормально продавать свою нефть", – добавил он.

По словам эксперта, если этот пролив перегородить, то возникнет ужасный дефицит топлива, а свою нефть не смогут продавать Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Ирак и, конечно, сам Иран.

Американцы, понимая это, позволили некоторым странам все-таки покупать иранскую нефть. Трамп, конечно, очень не любит, когда ему угрожают. По его требованию Госдепартамент США объявил террористической организацией иранский аналог Нацгвардии. В ответ иранцы объявили террористической организацией армию США,

– заявил Яковина.

Эксперт отметил, что теперь, по их собственным законам, американские военные обязаны атаковать любые объекты и любых служащих КСИР в зоне досягаемости, а сам КСИР и иранская армия обязаны убивать всех американских солдат и офицеров, какие только попадутся под руку.

"Эту готовность очень активно поддерживают Саудовская Аравия и Израиль, которые всей душой мечтают свалить нынешний иранский режим. Сами же иранцы хотят уничтожить и саудовское королевство, и Израиль", – прокомментировал Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 8 мая 2019