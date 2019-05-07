Трамп работает на Москву? или Почему США давно могли бы закончить страдания венесуэльцев

Противостояние в Венесуэле продолжается. Так как венесуэльцы не способны на решительные действия по своей сущности, то в этой ситуации очень велика становится роль внешних сил. Если бы Дональд Трамп хотел, то уже давно прекратил бы страдания венесуэльского народа, отправив туда два батальона морской пехоты и авиации. Однако он почему-то слушает Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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"Местная оппозиция в Венесуэле сделала очередной запрос на революцию, и снова что-то пошло не так. Несколько дней назад спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, которого почти весь мир признал временным президентом, появился в интернете в окружении солдат и офицеров и объявил, что армия перешла на сторону народа. Он призвал людей собираться возле военной базы "Ла Карлотта", чтобы поддержать повстанцев", – напомнил журналист.



Гуайдо призвал людей собираться возле военной базы

Яковина рассказал: люди пошли на место сбора, но никаких значительных военных сил, готовых свергать действующий режим, там не нашлось. Несколько десятков солдат и офицеров – не в счет.

Диктатор Николас Мадуро, который сохраняет лояльность генералов, быстро подавил мятеж. Причем подавил в прямом смысле. Его броневики на полной скорости въезжали в митингующих людей. Но вот лидера оппозиции – Хуана Гуайдо – арестовывать никто не стал. Противостояние там продолжается,

– отметил Яковина.



Мадуро подавил мятеж

По словам Яковины, много людей не могут понять, почему оппозиция не может свергнуть диктатора, а диктатор не может пересажать оппозицию?

"Дело в национальном характере венесуэльцев. Вообще-то, это очень добродушный и веселый народ. Они, действительно ненавидят драки, восстания, стрельбу и всякое такое. Им бы выпить, погулять, провести время в компании самых красивых в мире женщин (венесуэлки постоянно побеждают на мировых конкурсах красоты)", – продолжил журналист.

Даже их диктатор Николас Мадуро во время злостных митингов против оппозиции поет песни и танцует танцы. Митинги оппозиции и совсем часто похожи на карнавалы. Вот поэтому и власть, и ее противники очень боятся идти на какие-то жесткие шаги – всех сажать или начинать вооруженное восстание. Это совсем против их сущности. Ну не могут они это сделать!

– подчеркнул Яковина.

Он подчеркнул, что в этой ситуации очень велика становится роль внешних сил. "Россия требует от Мадуро немедленно отправить в лагеря всю оппозицию во главе с Гуайдо. США, в свою очередь, угрожают военной операцией, если Мадуро начнет репрессии против своих оппонентов. Но самое неприятное то, что в противостоянии побеждает не Трамп, а Путин. Для него и для Мадуро выгодно сохранение нынешней ситуации. И она остается неизменной. А вот изменения нужны оппозиции и США, но и те, и другие показывают себя полными импотентами, которые ничего не могут сделать", – добавил Яковина.

Что еще хуже, Трамп во многом слушает Путина. Если бы он хотел, то уже давно прекратил бы страдания венесуэльского народа, отправив туда два батальона морской пехоты и авиации. Мадуро не продержался бы и одного дня – его все там ненавидят. Но американский президент делает именно то, чего от него хочет президент российский, а именно – ничего не делает. Поэтому, кстати, у меня есть серьезные основания считать, что Трамп действительно работает на Москву,

– пояснил журналист.

Видео полного блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 7 мая 2019