Трамп працює на Москву? або Чому США давно могли б закінчити страждання венесуельців

Протистояння у Венесуелі триває. Так як венесуельці не здатні на рішучі дії за своєю сутністю, то у цій ситуації дуже велика стає роль зовнішніх сил. Якби Дональд Трамп хотів, то вже давно припинив би страждання венесуельського народу, відправивши туди два батальйони морської піхоти і авіацію. Однак він чомусь слухає Володимира Путіна.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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"Місцева опозиція в Венесуелі зробила черговий запит на революцію, і знову щось пішло не так. Кілька днів тому спікер венесуельського парламенту Хуан Гуайдо, якого майже весь світ визнав тимчасовим президентом, з'явився в інтернеті в оточенні солдатів і офіцерів і оголосив, що армія перейшла на бік народу. Він закликав людей збиратися біля військової бази "Ла Карлота", щоб підтримати повстанців" – нагадав журналіст.



Гуайдо закликав людей збиратися біля військової бази

Яковина переповів: люди пішли на місце збору, але ніяких значних військових сил, готових скидати діючий режим, там не знайшлося. Кілька десятків солдатів і офіцерів – не береться до уваги.

Диктатор Ніколас Мадуро, який зберігає лояльність генералів, швидко придушив заколот. При чому, придушив в прямому сенсі. Його броньовики на повній швидкості в'їжджали в мітингувальників людей. Але ось лідера опозиції – Хуана Гуайдо – заарештовувати ніхто не став. Протистояння там триває,

– наголосив Яковина.



Мадуро придушив заколот

За словами Яковини, багато людей не можуть зрозуміти, чому опозиція не може повалити диктатора, а диктатор не може пересаджати опозицію?

"Справа в національному характері венесуельців. Взагалі-то, це дуже добродушний і веселий народ. Вони, дійсно, ненавидять бійки, повстання, стрілянину і всіляке таке. Їм би випити, погуляти, провести час в компанії найкрасивіших у світі жінок (венесуелки постійно перемагають на світових конкурсах краси)", – продовжив журналіст.

Навіть їх диктатор Ніколас Мадуро під час злісних мітингів проти опозиції співає пісні і танцює танці. Мітинги опозиції і зовсім часто схожі на карнавали. Ось тому і влада, і її противники дуже бояться йти на якісь жорсткі кроки – всіх садити або починати збройне повстання. Це зовсім проти їх сутності. Ну не можуть вони це зробити!

– підкреслив Яковина.

Він наголосив, що у цій ситуації дуже велика стає роль зовнішніх сил. "Росія вимагає від Мадуро негайно відправити до таборів всю опозицію на чолі з Гуайдо. США, в свою чергу, загрожують військовою операцією, якщо Мадуро почне репресії проти своїх опонентів. Але найбільш неприємне те, що в протистоянні перемагає не Трамп, а Путін. Для нього і для Мадуро вигідне збереження нинішньої ситуації. І вона залишається незмінною. А ось зміни потрібні опозиції і США, але і ті, і інші показують себе повними імпотентами, які нічого не можуть зробити", – додав Яковина.

Що ще гірше, Трамп багато в чому слухає Путіна. Якби він хотів, то вже давно припинив би страждання венесуельського народу, відправивши туди два батальйони морської піхоти і авіацію. Мадуро не протримався б і одного дня – його всі там ненавидять. Але американський президент робить саме те, чого від нього хоче президент російський, а саме – нічого не робить. Тому, до речі, у мене є серйозні підстави вважати, що Трамп дійсно працює на Москву,

– пояснив журналіст.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 7 травня 2019