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      США и Великобритания могут поссориться из-за истребителей

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      США и Великобритания могут поссориться из-за американских истребители F-35
      США и Великобритания могут поссориться из-за американских истребители F-35 / Фото из открытых источников

      Взаимоотношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за споров вокруг американских F-35. Лондон завершил программу закупок истребителей.

      Об этом сообщает Sky News.

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      Издание отмечает, что Великобритания намерена вместо 138 истребителей только морского базирования приобрести F-35 типа А – наземного базирования.

      Эксперты отмечают, что это решение Лондона Вашингтону не понравится. Такой шаг подорвет авианосную программу страны и сделает Британию "предателем" в глазах США. Телеканал отмечает, что США считают военно-морские силы Великобритании единственным равным флотом.

      К слову, F-35 – самый масштабный и дорогой проект военной авиации в мире. Программа рассчитана на 30-40 лет, производители истребителя планируют продать на международном рынке более 3000 таких самолетов.

      Напомним, в начале осени стало известно, что США планируют впервые применить F-35 в бою. Американский истребитель пятого поколения с вертикальным взлетом и посадкой F-35B Lightning II вскоре должен принять участие в нанесении авиаударов по позициям боевиков в Афганистане.

      Теги: авиация Новости США Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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