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      США і Британія можуть розсваритись через винищувачі

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      США і Британія можуть розсваритись через американські винищувачі F-35
      США і Британія можуть розсваритись через американські винищувачі F-35 / Фото з відкритих джерел

      Взаємини між США і Великобританією можуть серйозно зіпсуватися через суперечки навколо американських F-35. Лондон вирішив програму закупівель винищувачів.

      Про це повідомляє Sky News.

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      Видання зазначає, що Британія має намір замість 138 винищувачів тільки морського базування придбати F-35 типу А – наземного базування.

      Експерти зазначають, що це рішення Лондона Вашингтону не сподобається. Такий крок підірве авіаносну програму країни і зробить Британію "зрадником" в очах США. Телеканал наголошує, що США вважають військово-морські сили Британії єдиним рівним флотом.

      До слова, F-35 – наймасштабніший та найдорожчий проект військової авіації у світі. Програма розрахована на 30-40 років, виробники винищувача планують продати на міжнародному ринку понад 3000 таких літаків.

      Нагадаємо, на початку осені стало відомо, що США планують вперше застосувати F-35 в бою. Американський винищувач п'ятого покоління з вертикальним зльотом і посадкою F-35B Lightning II невдовзі повинен взяти участь в нанесенні авіаударів по позиціях бойовиків в Афганістані.

      Теги: Новини політики Великобританія Новини США авіація
      Джерело: 24 Канал
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