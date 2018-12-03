США і Британія можуть розсваритись через винищувачі

Взаємини між США і Великобританією можуть серйозно зіпсуватися через суперечки навколо американських F-35. Лондон вирішив програму закупівель винищувачів.

Про це повідомляє Sky News.

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Видання зазначає, що Британія має намір замість 138 винищувачів тільки морського базування придбати F-35 типу А – наземного базування.

Експерти зазначають, що це рішення Лондона Вашингтону не сподобається. Такий крок підірве авіаносну програму країни і зробить Британію "зрадником" в очах США. Телеканал наголошує, що США вважають військово-морські сили Британії єдиним рівним флотом.

До слова, F-35 – наймасштабніший та найдорожчий проект військової авіації у світі. Програма розрахована на 30-40 років, виробники винищувача планують продати на міжнародному ринку понад 3000 таких літаків.

Нагадаємо, на початку осені стало відомо, що США планують вперше застосувати F-35 в бою. Американський винищувач п'ятого покоління з вертикальним зльотом і посадкою F-35B Lightning II невдовзі повинен взяти участь в нанесенні авіаударів по позиціях бойовиків в Афганістані.