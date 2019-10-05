США испытали новую противокорабельную крылатую ракету в Тихом океане, – CNN

Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

Маневры проходили во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики (КНР), сообщает CNN.

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Соединенные Штаты запустили ракету NSM с корабля в прибрежной зоне. В качестве мишени ВМС использовали американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.



Корабль-мишень USS Ford / Фото Wikipedia

Что известно о новой ракету NSM

Дальность ракеты составляет более 160 километров. Это на 30% дальше, чем дальность ракеты "Гарпун", которую ВМС США використовуютьзараз. Новая ракета разработана с применением технологии малой заметности и способна менять курс в полете.

Смотрите видео по испытаниям ракеты: