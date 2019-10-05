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      США испытали новую противокорабельную крылатую ракету в Тихом океане, – CNN

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      Испытания NSM
      Испытания NSM / kongsberg

      Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане.

      Маневры проходили во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики (КНР), сообщает CNN.

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      Соединенные Штаты запустили ракету NSM с корабля в прибрежной зоне. В качестве мишени ВМС использовали американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

      USS Ford
      Корабль-мишень USS Ford / Фото Wikipedia

      Что известно о новой ракету NSM

      Дальность ракеты составляет более 160 километров. Это на 30% дальше, чем дальность ракеты "Гарпун", которую ВМС США використовуютьзараз. Новая ракета разработана с применением технологии малой заметности и способна менять курс в полете.

      Смотрите видео по испытаниям ракеты:

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Оружие Новости США
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