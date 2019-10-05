США випробували нову протикорабельну крилату ракету у Тихому океані, – CNN

Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM неподалік острова Гуам в Тихому океані.

Маневри проходили у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці створення Китайської Народної Республіки (КНР), повідомляє CNN.

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Сполучені Штати запустили ракету NSM з корабля в прибережній зоні. У ролі мішені ВМС використали американський корабель USS Ford, який відбуксирували в Тихий океан для проведення навчань SINKEX.



Корабель-мішень USS Ford / Фото Wikipedia

Що відомо про нову ракету NSM

Дальність ракети становить понад 160 кілометрів. Це на 30% далі, ніж дальність ракети "Гарпун", яку ВМС США використовуютьзараз. Нова ракета розроблена із застосуванням технології малої помітності та здатна змінювати курс в польоті.

Дивіться відео з випробувань ракети: