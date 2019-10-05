05:22
5 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медведєв хоче зрадити Путіна? Оскар Джорджа Мартіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 4 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, 4 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      США випробували нову протикорабельну крилату ракету у Тихому океані, – CNN

      45 Читать новость на русском
      Випробування NSM
      Випробування NSM / kongsberg

      Військово-морські сили Сполучених Штатів провели випробування нової протикорабельної крилатої ракети NSM неподалік острова Гуам в Тихому океані.

      Маневри проходили у вівторок, 1 жовтня, під час святкування 70-ї річниці створення Китайської Народної Республіки (КНР), повідомляє CNN.

      Цікаво: Укроборонпром вперше покаже на міжнародній виставці зразок ракетного комплексу "Нептун"  

      Сполучені Штати запустили ракету NSM з корабля в прибережній зоні. У ролі мішені ВМС використали американський корабель USS Ford, який відбуксирували в Тихий океан для проведення навчань SINKEX.

      USS Ford
      Корабель-мішень USS Ford / Фото Wikipedia

      Що відомо про нову ракету NSM

      Дальність ракети становить понад 160 кілометрів. Це на 30% далі, ніж дальність ракети "Гарпун", яку ВМС США використовуютьзараз. Нова ракета розроблена із застосуванням технології малої помітності та здатна змінювати курс в польоті.

      Дивіться відео з випробувань ракети:

       

      blog_ava
      "Що поставили, те і п'ємо": Зеленський і Лукашенко цокнулися келихами та розсмішили залу
      4 жовтня
      1247
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      4 жовтня , 22:00 Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться
      Галина Янченко 1120
      "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      4 жовтня , 21:05 "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо
      Світлана Попова 4453
      Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      4 жовтня , 20:40 Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією
      Емал Набі 1485
      Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      4 жовтня , 20:30 Импичмент жестоко "плавит" Трампа
      Іван Яковина 1124
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      4 жовтня , 20:10 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Леся Виговська 3797
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук