США меняют правила выдачи рабочих виз: кому дадут "зеленый свет"

Министерство внутренней безопасности США вводит новые правила оформления рабочих виз типа H-1B, чтобы компании на внутреннем рынке привлекали к работе прежде всего американцев.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Отныне визу, которая дает право на работу в США, получат лишь те, кто имеет высокую квалификацию и уровень образования не ниже степени "бакалавр".

В свою очередь американские компании, которые хотят пригласить на работу сотрудников из-за рубежа, должны подать соответствующую заявку в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

Заметим, что 65 тысяч виз типа H-1B ежегодно в апреле разыгрывается в лотерее. Есть также опция дополнительных двух тысяч виз, которые выдают лицам с научными степенями.

Как пояснили в Министерстве, новая система должна уменьшить рандомность выдачи виз, чтобы отбор кандидатов был более тщательным. Также американская власть хочет, чтобы среди получателей виз было больше людей, которые получили научные степени в высших учебных заведениях США.