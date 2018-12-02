США змінюють правила видачі робочих віз: кому дадуть "зелене світло"

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить нові правила оформлення робочих віз типу H-1B, щоб компанії на внутрішньому ринку залучали до роботи насамперед американців.

Про це пише "Голос Америки".

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Відтепер візу, яка дає право на роботу у США, отримають лише ті, хто має високу кваліфікацію і рівень освіти не нижче ступеня "бакалавр".

У свою чергу американські компанії, які хочуть запросити на роботу співробітників з-за кордону, мають подати відповідну заявку до Служби громадянства та імміграції США (USCIS).

Зауважимо, що 65 тисяч віз типу H-1B щорічно у квітні розігрується у лотереї. Є також опція додаткових двох тисяч віз, які видають особам з науковими ступенями.

Як пояснили у Міністерстві, нова система має зменшити рандомність видачі віз, аби відбір кандидатів був більш ретельним. Також американська влада хоче, щоб серед отримувачів віз було більше людей, які здобули наукові ступені у вищих навчальних закладах США.