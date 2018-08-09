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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

США могут разорвать дипотношения с Россией, – The Washington Post

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На Россию ждут мощные санкции
На Россию ждут мощные санкции / Фото из открытых источников

США могут ввести ограничения на торговлю с Москвой и даже разорвать дипотношения, если Россия не избавиться от всего химического и биологического оружия.

Об этом со ссылкой на источники в Госдепе США пишет The Washington Post.

По словам представителя Госдепа, пока санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с Россией. В частности ограничения могут наложить на предоставление лицензий на отправку отдельных товаров в США.

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"Однако если Россия не согласится в течение 90 дней остановить использование всего химического оружия и позволить проверку для подтверждения его ликвидации, дополнительно введены закреплены меры могут прекратить практически всю торговлю между двумя странами, запретить права на посадку для российских авиалиний и привести к приостановке действия дипломатических отношений", добавил собеседник.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 22 августа введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Теги: Санкции Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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