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США можуть розірвати дипвідносини з Росією, – The Washington Post

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На Росію чекають потужні санкції
На Росію чекають потужні санкції / Фото з відкритих джерел

США можуть запровадити обмеження на торгівлю з Москвою та навіть розірвати дипвідносини, якщо Росія не позбавитися всієї хімічної й біологічної зброї.

Про це з посиланням на джерела у Держдепі США пише The Washington Post.

За словами представника Держдепу, наразі санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з Росією. Зокрема обмеження можуть накласти на надання ліцензій на відправлення окремих товарів у США.

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"Проте якщо Росія не погодиться впродовж 90 днів зупинити використання всієї хімічної зброї та дозволити перевірку для підтвердження її ліквідації, додатково запроваджені закріплені заходи можуть припинити практично всю торгівлю між двома країнами, заборонити права на посадку для російських авіаліній і призвести до призупинення дії дипломатичних відносин", – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 22 серпня запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теги: Новини США Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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