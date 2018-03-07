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США могут сделать трюк, – эксперт о непризнании выборов президента РФ

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США могут не признать выборы президента России
США могут не признать выборы президента России / 24 Канал

Непризнание выборов президента России из-за аннексии Крыма было бы вполне логично с точки зрения международного права. Но в любом случае Россия остается ядерной державой, членом Совбеза ООН, поэтому игнорировать ее невозможно.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Петр Олещук.

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США могут сделать такой трюк: де-юре не признать выборы в России, но де-факто признать Путина в качестве лидера РФ. Соответственно, с ним будут проводить консультации. И на практике это мало что изменит. Потому что какие-то государственные визиты в ситуации санкций все равно невозможны. Как в случае КНДР. Режим Ким Чен Ына никто не признает, но с ним вынуждены проводить соответствующие консультации,
– отмечает Олещук.

По мнению политолога, у Запада и США в частности, такой подход: не делать глобальных разрывов с РФ. Запад, говорит он, показывает, что политика России неприемлема, но не пытается загонять Кремль в тупик. Как, например, с Советом Европы. Российская делегация лишена полномочий в ПАСЕ, но формально из СЕ не исключена. То есть Россию могут не приглашать на то или иное мероприятие, но формально ее не будут исключать из институтов.

"США и так ввели достаточно широкий перечень санкций против России, и вряд ли они пойдут на то, чтобы загнать Россию в тупик. Это может остаться на уровне разговоров. Но Путин этого ожидал. Его заявление, что он будет голосовать в Крыму – воздействие на опережение, что его не напугать этим. Но действия в ответ не очень хорошие для Украины. Россия всегда реагировала усилением агрессии на Донбассе. Потому что Донбасс и Сирия для России – механизм давления на мировое сообщество", – подчеркнул Петр Олещук.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что из-за проведения выборов в аннексированном Крыму, итоги голосования в России могут не признать международным сообществом.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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