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США можуть зробити трюк, – експерт про невизнання виборів президента РФ

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США можуть не визнати вибори президента Росії
США можуть не визнати вибори президента Росії / 24 Канал

Невизнання виборів президента Росії через анексію Криму було б цілком логічно з точки зору міжнародного права. Але в будь-якому випадку Росія залишається ядерною державою, членом Радбезу ООН, тому ігнорувати її неможливо.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Петро Олещук.

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США можуть зробити такий трюк: де-юре не визнати вибори в Росії, але де-факто визнати Путіна в якості лідера РФ. Відповідно, з ним проводитимуть консультації. Та на практиці це мало що змінить. Тому що якісь державні візити в ситуації санкцій все одно неможливі. Як у випадку КНДР. Режим Кім Чен Ина ніхто не визнає, але з ним змушені проводити відповідні консультації,
– зазначає Олещук.

На переконання політолога, в Заходу і США зокрема, такий підхід: не робити глобальних розривів із РФ. Захід, говорить він, показує, що політика Росії неприйнятна, але не намагається заганяти Кремль у глухий кут. Як, приміром, із Радою Європи. Російська делегація позбавлена повноважень у ПАРЄ, але формально з РЄ не виключена. Тобто Росію можуть не запрошувати на той чи інший захід, але формально її не виключатимуть з інституцій.

"США і так запровадили досить широкий перелік санкцій проти Росії, і навряд чи вони підуть на те, щоб загнати Росію в глухий кут. Це може залишитися на рівні розмов. Але Путін цього очікував. Його заява, що він голосуватиме в Криму – дія на випередження, що його не налякати цим. Але дії у відповідь не дуже добрі для України. Росія завжди реагувала посиленням агресії на Донбасі. Тому що Донбас і Сирія для Росії – механізм тиску на світову спільноту", – наголосив Петро Олещук.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що через проведення виборів у анексованому Криму, підсумки голосування в Росії можуть не визнати міжнародною спільнотою.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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