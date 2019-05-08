Вашингтон намерен отправить к берегам Венесуэлы госпитальный корабль ВМС Comfort. Миссией корабля будет оказание медицинской помощи тем гражданам страны, которые в ней нуждаются.

Вице-президент США Майк Пенс на конференции в Вашингтоне отметил, что корабль войдет в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки в июне, сообщает Military.com.

Читайте также: Сотни россиян и тысячи кубинцев присутствуют в структурах безопасности Венесуэлы, – Помпео

В своем выступлении Пенс также призвал Мадуро уйти в отставку, назвав его диктатором, который не имеет права на власть. Среди прочего он сообщил, что США снимают санкции с Мануэля Кристофера Фигера – генерала, который ранее поддержал оппозиционного лидера страны Хуана Гуайдо.

Вместе с тем в США сейчас готовятся принять санкции против всех 25 судей Верховного суда Венесуэлы. Пенс считает, что суд – лишь политический инструмент режима диктатора Мадуро.

Кстати, Хуан Гуайдо заявил, что готов поддержать введение в страну американских военных.

Мы открыты к предложениям, которые несут низкие социальные расходы и будут гарантировать нам стабильность и честные выборы. Мы хотим завершения этого конфликта и рассмотрим различные варианты,

– заявил Гуайдо.

Накануне он признал, что попытка свержения Николаса Мадуро потерпела неудачу. Причиной он назвал недостаточную поддержку со стороны венесуэльских военных. Тогда Гуайдо отметил, что он рад видеть среди союзников США и открыт для предложения со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

Что известно о корабле ВМС США Comfort?Это военный корабль-госпиталь оборудованный аппаратурой, которую можно найти в крупнейших больницах расположенных на земле. Команда корабля насчитывает 780 человек. В команду медиков входят военные, гражданские, волонтеры и члены неправительственных гуманитарных учреждений.



Общая вместимость этого плавучего госпиталя – 1000 пациентов. Среди коек: 80 – в интенсивно терапии, 20 – послеоперационная, 280 – для пациентов средней степени тяжести, 120 – для легко раненых, 500 – для пациентов с минимальными поражениями. На борту судна установлено 12 операционных комнат.



Среди отделений есть: приемное, реанимация, радиология, главная и дополнительная лаборатории, стерилизационная, аптека, лечебная физкультура, ожоговое отделение, стоматология, Оптометрия, морг, стиральная, медицинская фотография, две машины для синтеза кислорода, четыре машины для дистилизации воды. Также есть вертолетная площадка, способная принимать крупнейшие военные вертолеты.

