США направить до берегів Венесуели корабель-госпіталь ВМС

Вашингтон має намір відправити до берегів Венесуели госпітальний корабель ВМС Comfort. Місією корабля буде надання медичної допомоги тим громадянам країни, які її потребують.

Віце-президент США Майк Пенс на конференції у Вашингтоні зазначив, що корабель увійде в регіон Карибського моря, Центральної та Південної Америки у червні, повідомляє Military.com.

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У своєму виступі Пенс також закликав Мадуро піти у відставку, назвавши його диктатором, який не має права на владу. Серед іншого він повідомив, що США знімають санкції з Мануеля Крістофера Фігера – генерала, який підтримав раніше опозиційного лідера країни Хуана Гуайдо.

Разом з тим у США зараз готуються прийняти санкції проти всіх 25 суддів Верховного суду Венесуели. Пенс вважає, що суд – лише політичний інструмент режиму диктатора Мадуро.

До речі, Хуан Гуайдо заявив, що готовий підтримати введення в країну американських військових.

Ми відкриті до пропозицій, які несуть низькі соціальні витрати і гарантуватимуть нам стабільність і чесні вибори. Ми хочемо завершення цього конфлікту і розглянемо різні варіанти,

– заявив Гуайдо.

Напередодні він визнав, що спроба повалення Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Причиною він назвав недостатню підтримку з боку венесуельських військових. Тоді Гуайдо наголосив, що він радий бачити серед союзників США і відкритий до пропозиції з боку Вашингтона про початок військової інтервенції до Венесуели.

В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести .

Що відомо про корабель ВМС США Comfort?Це військовий корабель-госпіталь обладнаний апаратурою, яку можна знайти у найбільших лікарнях розташованих на землі. Команда корабля налічує 780 людей. До команди медиків входять військові, цивільні, волонтери та члени неурядових гуманітарних установ.



Загальна місткість цього плавучого шпиталю – 1000 пацієнтів. Серед ліжок: 80 – в інтенсівній терапії, 20 – післяопераційніх, 280 – для пацієнтів середня ступіню важкості, 120 – для легко поранених, 500 – для пацієнтів з мінімальними ураженнями. На борту судна встановлено 12 операційних кімнат.



Серед відділень є приймальне, реанімація, радіологія, головна та додаткова лабораторія, стерилізаційна, аптека, лікувальна фізкультура, опікове відділення, стоматологія, оптометрія, морг, пральна, медична фотографія, дві машини для синтезу кисню, чотири машини для дистилізації води. Також є вертольотний майданчик, що здатен приймати найбільші військові гелікоптери.

