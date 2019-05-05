Гуайдо визнав провальною спробу відсторонення Мадуро

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо визнав, що спроба повалити Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Причиною він назвав недостатню підтримку з боку венесуельських військових.

У інтерв'ю The Washington Post політик зауважив, що він розраховував на більшу підтримку військових, які повинні були натиснути на Мадуро, що призвело б до його відставки, однак цього не сталося.

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Можливо, тому що нам потрібно більше підтримки солдатів, щоб підтримати переворот, щоб підтримати конституцію. Я думаю, що зміни на даний момент очевидні, – заявив Гуайдо.

Він також зауважив, що радий бачити серед союзників США і відкритий до пропозиції з боку Вашингтона про початок військової інтервенції до Венесуели.

В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести.

Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів у столиці.

Тим часом рівень життя в Венесуелі знизився. Лише за кілька місяців 2019 року відбулася низка відключень світла і води, що підсилило і так вже складну ситуацію для багатьох, хто зіштовхнувся з гіперінфляцією, дефіцитом продуктів харчування і ліків.

За даними ООН, наразі чверть жителів Венесуели гостро потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 мільйона – потерпають від недоїдання.

Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче.



Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.



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