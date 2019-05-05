Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу. Причиной он назвал недостаточную поддержку со стороны венесуэльских военных.

В интервью The Washington Post политик отметил, что он рассчитывал на большую поддержку военных, которые должны были нажать на Мадуро, что привело бы к его отставке, однако этого не произошло.

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Возможно, потому что нам нужно больше поддержки солдат, чтобы поддержать переворот, чтобы поддержать конституцию. Я думаю, что изменения сейчас очевидны,

– заявил Гуайдо.

Он также отметил, что рад видеть среди союзников США и открыт для предложения со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице.

Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился. Всего за несколько месяцев 2019 года состоялся ряд отключений света и воды, что усилило и так уже сложную ситуацию для многих, кто столкнулся с гиперинфляцией, дефицитом продуктов питания и лекарств.

По данным ООН, в настоящее время четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона – страдают от недоедания.

Почему в Венесуэле не прекращаются протесты?Коротко – оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Мадуро. Последний же свой пост оставлять не хочет.



Более пространно – массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. По 2018 инфляция в Венесуэле превысило миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей - еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.



Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.



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