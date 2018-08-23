США не потерпят вмешательства России в выборы в Конгресс

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил секретарю совета безопасности Российской Федерации Николаю Петрушеву, что США не потерпят вмешательства в выборы в Конгресс в 2018 году.

Об этом сообщило издание DW.

Читайте также: Трамп обвинил своего экс-адвоката во лжи ради поблажки от прокуроров

Об этом Болтон заявил во время разговора с Петрушевым в Женеве.

Я дал понять, что мы не станем терпеть вмешательства в выборы 2018 года и что мы подготовились предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить это,

– сказал Болтон.

Также Болтон подчеркнул, что не будет никаких новых санкций, если не будет дальнейшего вмешательства в избирательный процесс.

Отмечается, что именно разногласия во взглядах относительно темы российского вмешательства в ход выборов в США помешали принятию совместного заявления по итогам встречи Болтона и Петрушева.

Напомним, что 21 августа компания Microsoft сообщила, что зафиксировала попытки России повлиять на предстоящие выборы в Конгресс США.