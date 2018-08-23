США не потерплять втручання Росії у вибори до Конгресу
Радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив секретарю ради безпеки Російської Федерації Миколі Петрушеву, що США не потерплять втручання у вибори до Конгресу у 2018 році.
Про це повідомило видання DW.
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Про це Болтон заявив під час розмови Петрушевим у Женеві.
Я дав зрозуміти, що ми не станемо терпіти втручання у вибори 2018 року та що ми підготувалися вжити необхідних кроків, щоб запобігти цьому,
– сказав Болтон.
Також Болтон наголосив, що не буде жодних нових санкцій, якщо не буде подальшого втручання у виборчий процес.
Зазначається, що саме розбіжності в поглядах щодо теми російського втручання в хід виборів у США перешкодили ухваленню спільної заяви за підсумками зустрічі Болтона та Петрушева.
Нагадаємо, що 21 серпня компанія Microsoft повідомила, що зафіксувала спроби Росії вплинути на майбутні вибори в Конгрес США.