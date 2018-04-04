США обвинили Китай в краже технологий и готовы ввести таможенные санкции

Соединенные Штаты обвинили Китай в нечестной торговле, краже технологий и интеллектуальной собственности, поэтому планируют ввести пошлины на 1300 китайских товаров.

Об этом говорится в сообщении Торгового представительства США.

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Там уже подготовили список товаров, на которые могут быть введены пошлины в размере 25%. Среди них оказались разработки в авиационной сфере, техника, продукция машиностроения, различные виды стали, лекарства, медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочных изделий, запчасти для автомобилей, водонагреватели.

В общем, американский президент Дональд Трамп хочет обложить пошлиной китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов.

Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительное обложение пошлиной,

– отметили в сообщении.

В Китае на такие угрозы уже отреагировали и пообещали действовать зеркально. КНР уже ввел повышенные пошлины на 128 американских товаров. Таким образом, Пекин отреагировал на введение США пошлины на импорт стали и алюминия.