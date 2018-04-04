10:44
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

США обвинили Китай в краже технологий и готовы ввести таможенные санкции

146 Читати новину українською
США хочет ввести пошлины на 1300 китайских товаров
США хочет ввести пошлины на 1300 китайских товаров / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты обвинили Китай в нечестной торговле, краже технологий и интеллектуальной собственности, поэтому планируют ввести пошлины на 1300 китайских товаров.

Об этом говорится в сообщении Торгового представительства США.

Читайте также: Россия и Китай разрабатывают оружие, против которого США бессильны, – генерал

Там уже подготовили список товаров, на которые могут быть введены пошлины в размере 25%. Среди них оказались разработки в авиационной сфере, техника, продукция машиностроения, различные виды стали, лекарства, медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочных изделий, запчасти для автомобилей, водонагреватели.

В общем, американский президент Дональд Трамп хочет обложить пошлиной китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов.

Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительное обложение пошлиной,
– отметили в сообщении.

В Китае на такие угрозы уже отреагировали и пообещали действовать зеркально. КНР уже ввел повышенные пошлины на 128 американских товаров. Таким образом, Пекин отреагировал на введение США пошлины на импорт стали и алюминия.

Теги: Новости политики Новости США пошлина імпорт Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападавшей
сегодня, 08:45 Стрельба в штаб-квартире YouTube: опубликовали фото нападавшей
720
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук