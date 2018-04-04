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США звинуватили Китай у крадіжці технологій і готові ввести митні санкції

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США хоче ввести мита на 1300 китайських товарів
США хоче ввести мита на 1300 китайських товарів / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати звинуватили Китай у нечесній торгівлі, крадіжці технологій та інтелектуальної власності, відтак планують ввести мита на 1300 китайських товарів.

Про це йдеться у повідомленні Торгового представництва США.

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Там вже підготували список товарів, на які можуть бути введені мита у розмірі 25%. Серед них опинилися розробки в авіаційній сфері, техніка, продукція машинобудування, різні види сталі, ліки, медичне обладнання, печі для виготовлення хлібобулочної продукції, запчастини для автомобілів, водонагрівачі.

Загалом, американський президент Дональд Трамп хоче обкласти митом китайський імпорт на суму до 50 мільярдів доларів.

Запропонований список з приблизно 1,3 тисячі товарів буде розглянуто додатково, буде процес публічного оголошення та обговорення. Після завершення цього процесу USTR прийме остаточне рішення по тим товарам, які підпадуть під додаткове обкладання митом,
– зазначили у повідомленні.

У Китаї на такі погрози вже відреагували і пообіцяли діяти дзеркально. КНР вже ввів підвищені мита на 128 американських товарів. Таким чином, Пекін відреагував на введення США мита на імпорт сталі і алюмінію.

Теги: Новини політики Новини США Китай імпорт мито
Джерело: 24 Канал
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