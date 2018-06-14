США обвинили Россию в смерти 44 человек в Сирии
Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт обвинила Россию в авиаударе по сирийской провинции Идлиб.
Об этом Хизер Нойерт сообщила в своем Twitter.
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Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их власти и тех, кто помогает им и призываем Россию положить конец жестоким убийствам мирных граждан Сирии,
– написала она.
Нойерт отметила, что в результате авиаудара в Сирии умерло 44 человека, в том числе шестеро детей.
Напомним, в четверг вечером, 7 июня, минимум 44 человека погибли, 60 были ранены в результате вероятных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии.
Источник: 24 Канал
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