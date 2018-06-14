США обвинили Россию в смерти 44 человек в Сирии

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт обвинила Россию в авиаударе по сирийской провинции Идлиб.

Об этом Хизер Нойерт сообщила в своем Twitter.

Читайте также: Авиация Асада нанесла удары по сирийскому Идлибу: погибло 17 людей

Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их власти и тех, кто помогает им и призываем Россию положить конец жестоким убийствам мирных граждан Сирии,

– написала она.

Нойерт отметила, что в результате авиаудара в Сирии умерло 44 человека, в том числе шестеро детей.

We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria. #SyriaConflict — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 червня 2018 р.

Напомним, в четверг вечером, 7 июня, минимум 44 человека погибли, 60 были ранены в результате вероятных авиаударов России в провинции Идлиб в Сирии.