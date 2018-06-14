США звинуватили Росію у смерті 44 людей у Сирії

Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.

Про це Хізер Нойерт повідомила у своєму Twitter.

Читайте також: Авіація Асада нанесла удари по сирійському Ідлібу: загинуло 17 людей

Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їх влади та тих, хто допомагає їм і закликаємо Росію покласти кінець жорстоким вбивствам мирних громадян Сирії,

– написала вона.

Нойерт зазначила, що внаслідок авіаудару в Сирії померло 44 людини, в тому числі шестеро дітей.

We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria. #SyriaConflict — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули, 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії.