США звинуватили Росію у смерті 44 людей у Сирії
Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт звинуватила Росію в авіаударі по сирійській провінції Ідліб.
Про це Хізер Нойерт повідомила у своєму Twitter.
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Ми підтримуємо сирійський народ, жертв їх влади та тих, хто допомагає їм і закликаємо Росію покласти кінець жорстоким вбивствам мирних громадян Сирії,
– написала вона.
Нойерт зазначила, що внаслідок авіаудару в Сирії померло 44 людини, в тому числі шестеро дітей.
Нагадаємо, у четвер ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули, 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії.
Джерело: 24 Канал
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