США озвучили серьезные обвинения в сторону россиян

Министерство юстиции США объявило об обвинениях пятерым россиянам и трем сирийцам в отмывании нескольких миллионов долларов в пользу российской компании, которая находится под американскими санкциями.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Читайте также: МИД РФ дерзко отреагировало на расширение санкций со стороны США

Отмечается, что обвинения связаны, в частности, с поставкой авиационного топлива в Сирию и переводом средств в Сирию.

Обвинение предъявлено сотрудникам российской компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Ильи Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии – представителю "Совфрахта" Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если фигурантам примут обвинительный приговор, им будет грозить тюремное заключение на срок до 25 лет, штрафы, а также конфискация имущества.

Ведомство не сообщило, где именно находятся обвиняемые сегодня и когда предстанут перед судом.

Напомним, Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее кибердеятельности. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.