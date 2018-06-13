13:36
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

США озвучили серьезные обвинения в сторону россиян

719 Читати новину українською
Министерство юстиции США
Министерство юстиции США / Фото из свободных источников

Министерство юстиции США объявило об обвинениях пятерым россиянам и трем сирийцам в отмывании нескольких миллионов долларов в пользу российской компании, которая находится под американскими санкциями.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Читайте также: МИД РФ дерзко отреагировало на расширение санкций со стороны США

Отмечается, что обвинения связаны, в частности, с поставкой авиационного топлива в Сирию и переводом средств в Сирию.

Обвинение предъявлено сотрудникам российской компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Ильи Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии – представителю "Совфрахта" Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если фигурантам примут обвинительный приговор, им будет грозить тюремное заключение на срок до 25 лет, штрафы, а также конфискация имущества.

Ведомство не сообщило, где именно находятся обвиняемые сегодня и когда предстанут перед судом.

Напомним, Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее кибердеятельности. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.

Теги: Новости политики Новости России Деньги Война в Сирии Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук