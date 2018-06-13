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США озвучили серйозні звинувачення у бік росіян

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Міністерство юстиції США
Міністерство юстиції США / Фото з вільних джерел

Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення п'ятьом росіянам і трьом сирійцям у відмиванні кількох мільйонів доларів на користь російської компанії, яка перебуває під американськими санкціями.

Про це йдеться у заяві відомства.

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Зазначається, що обвинувачення пов'язані, зокрема, з постачанням авіаційного палива в Сирію і переказом коштів до Сирії.

Обвинувачення висунуто працівникам російської компанії "Совфрахт" Івану Окорокову, Іллі Логінову, Карену Степаняну, Олексію Конкову і Людмилі Шмельковій, а також трьом громадянам Сирії – представнику "Совфрахта" Ясеру Насеру та паливним інспекторам в сирійському порту Баніяс Фаріду Бітару і Габріелю Бітару.

Якщо фігурантам ухвалять обвинувальний вирок, їм буде загрожувати тюремне ув'язнення на термін до 25 років, штрафи, а також конфіскація майна.

Відомство не повідомило, де саме перебувають обвинувачені сьогодні та коли постануть перед судом.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.

Теги: Новини Росії Гроші Новини політики Новини США Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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