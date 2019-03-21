США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков: в России не замедлили с ответом

Переброска Соединенными Штатами Америки стратегических бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительное напряжение в регионе. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

24 канал сообщал, что США перебросили в Европу 6 стратегических бомбардировщиков ВВС В-52 для участия в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами НАТО. Американские СМИ поспешили отметить, что такие действия являются сигналом США, предназначенным для России на пятую годовщину аннексии Крыма.

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Безусловно, подобные действия США не способствуют укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее наоборот – это вызывает дополнительную напряженность,

– сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва выражает сожаление из-за таких действий Вашингтона.

Отметим, что четыре присланные американцами бомбардировщики уже выполнили полеты в Европе. В частности, над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

Что известно о бомбардировщиках Boeing B-52 Stratofortress?Это-американские многофункциональные тяжелые сверхдальные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, находящиеся на вооружении ВВС США с 1955 года.



На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров эти самолеты способны нести различные виды оружия, в том числе ядерное.





Бомбардировщик B-52



Основная задача, для которой разрабатывался B-52 – доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР.



Несмотря на то, что B-52 разрабатывался в 50-х годах под требования холодной войны, он по-прежнему остается основным самолетом дальней авиации американских ВВС. Бомбардировщики B-52 будут оставаться в строю до 2040 года.



Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, 9 из них – в резерве.