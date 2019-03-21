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      США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков: в России не замедлили с ответом

      129 Читати новину українською
      Дмитрий Песков
      Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

      Переброска Соединенными Штатами Америки стратегических бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительное напряжение в регионе. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

      24 канал сообщал, что США перебросили в Европу 6 стратегических бомбардировщиков ВВС В-52 для участия в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами НАТО. Американские СМИ поспешили отметить, что такие действия являются сигналом США, предназначенным для России на пятую годовщину аннексии Крыма.

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      Безусловно, подобные действия США не способствуют укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации. Скорее наоборот – это вызывает дополнительную напряженность,
      – сказал представитель Кремля.

      Песков добавил, что Москва выражает сожаление из-за таких действий Вашингтона.

      Отметим, что четыре присланные американцами бомбардировщики уже выполнили полеты в Европе. В частности, над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

      Что известно о бомбардировщиках Boeing B-52 Stratofortress?Это-американские многофункциональные тяжелые сверхдальные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, находящиеся на вооружении ВВС США с 1955 года.

      На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров эти самолеты способны нести различные виды оружия, в том числе ядерное.


      Бомбардировщик B-52

      Основная задача, для которой разрабатывался B-52 – доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР.

      Несмотря на то, что B-52 разрабатывался в 50-х годах под требования холодной войны, он по-прежнему остается основным самолетом дальней авиации американских ВВС. Бомбардировщики B-52 будут оставаться в строю до 2040 года.

      Сейчас на службе ВВС США находится 85 единиц, 9 из них – в резерве.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Новости США авиация Европа
      Источник: 24 Канал
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