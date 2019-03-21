США перекинули до Європи 6 бомбардувальників: у Росії не забарилися з відповіддю

Перекидання Сполученими Штатами Америки стратегічних бомбардувальників B-52 в Європу викликає додаткову напругу в регіоні. Так вважає прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

24 канал повідомляв, що перекинули до Європи 6 стратегічних бомбардувальників ВПС США В-52 для участі у повітряних навчаннях спільно з союзниками і партнерами НАТО. Американські ЗМІ поспішили зазначити, що такі дії є сигналом США, призначеним для Росії на п'яту річницю анексії Криму.

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Безумовно, подібні дії Сполучених Штатів не сприяють зміцненню атмосфери безпеки і стабільності в тому регіоні, який прилягає безпосередньо до кордонів Російської Федерації. Швидше навпаки – це викликає додаткову напруженість,

– сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що Москва висловлює жаль через такі дії Вашингтона.

Зазначимо, що чотири надіслані американцями бомбардувальники вже виконали польоти у Європі. Зокрема, над Норвезьким, Балтійським і Середземним морями.

Що відомо про бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress?Це – американські багатофункціональні важкі наддальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносеці, що перебувають на озброєнні ВПС США з 1955 року.



На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів ці літаки здатні нести різні види зброї, у тому числі ядерну.





Бомбардувальник B-52



Основне завдання, для якого розроблявся B-52 – доставити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.



Попри те, що B-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальної авіації американських ВПС. Бомбардувальники B-52 залишатимуться в строю до 2040 року.



Зараз на службі ВПС США перебуває 85 одиниць, 9 із них – в резерві.